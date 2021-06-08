إصابات كورونا اليومية في روسيا تقترب من 10 آلاف

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 9977 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 9429 أمس، في حين زاد عدد الوفيات الجديدة بواقع 379 حالة مقابل 330 في الإحصائية السابقة.

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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصلت إلى 5 ملايين و145843، منها 124496 حالة وفاة.

وبتماثل 8883 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين 752085 شخصا، مع بقاء 269262 حالة نشطة.

وواصل معدل الإصابات في العاصمة موسكو ارتفاعه ليبلغ 3817 خلال اليوم الماضي مقابل 3266 في حصيلة أمس، فيما رصدت 62 حالة وفاة مقابل 59 أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ انخفض عدد الإصابات الجديدة بشكل طفيف من 854 أمس إلى 846 اليوم، مع قفزة في الوفيات من 40 أمس إلى 49 اليوم.

المصدر: RT