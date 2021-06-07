كورونا في روسيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث وتراجع في الوفيات

سجلت روسيا اليوم الاثنين 9429 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليتجاوز هذا المؤشر عتبة الـ9 آلاف لليوم الثالث، في حين انخفض عدد الوفيات اليومية إلى 330 بعدما كان 351 أمس.

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وحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فقد بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد 5 ملايين 135866 حالة، منها 124117 حالة وفاة.

وذكر التقرير أن 6756 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4 ملايين و743202، مع بقاء 268547 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 3266 من 2936 أمس، مع تسجيل 59 وفاة مقابل 61 أمس.

وشهد الوضع الوبائي في مدينة بطرسبورغ استقرارا مع رصد 854 إصابة و40 وفاة جديدة اليوم مقارنة مع 861 إصابة و43 وفاة في إحصائية أمس.

المصدر: RT