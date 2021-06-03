روغوزين يكشف عما سيطلبه من مدير "ناسا" الجديد

كشف رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روغوزين عما سيطلبه من مدير وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية الجديد بيل نيلسون خلال لقائهما الأول المرتقب.

وقال روغوزين في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "قبل عدة أشهر وجهت رسالة إلى وزارة التجارة الأمريكية ولم أتلق أي رد عليها. وسأسلم نسخة منها للسيد نيلسون وسأطلب منه أن يلتقي الرئيس جو بايدن وأن يأمرا دعاة العقوبات في بلادهما لأن يلتزموا الهدوء".

وفي إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المؤسسات الروسية العاملة في القطاع الفضائي، قال روغوزين: "لا توجد أي منطق فيها. وآمل بأن أشرح ذلك للسيد نيلسون. وهو رجل حكيم ذو خبرة، فهو يجب أن يفهم ذلك".

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يذكر أن بيل نيلسون، رائد الفضاء الأمريكي والسيناتور عن ولاية فلوريدا سابقا، تولى منصب مدير وكالة "ناسا" في 3 مايو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على "معهد الأبحاث العلمية المركزي لصناعة الآلات"، وهو المعهد الرئيسي لـ"روس كوسموس"، وعلى مركز "بروغريس" لصناعة الصواريخ، الذي يصنع صواريخ "سويوز" لإطلاق الأقمار الصناعية من قبل العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي