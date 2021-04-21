ناسا: مستمرون بالتعاون الوثيق مع روسيا في شؤون المحطة الفضائية

أعلنت المتحدثة باسم وكالة ناسا، ستيفاني شيرهولز، أن الوكالة مستمرة في التعاون الوثيق مع روسيا لضمان العمل الآمن للمحطة الفضائية الدولية.

وفي مقابلة صحفية أجرتها مؤخرا قالت شيرهولز : "ناسا وروس كوسموس تعملان كشريكين لإتمام جميع المهمات بأمان في المحطة الفضائية الدولية".

وأضافت "الروس أكدوا استمرارهم بالمشاركة في برنامج المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2024 على الأقل، وكذلك فعلت ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء اليابانية".

ولم تعلق شيرهولز على موضوع خطة روسيا للانسحاب من مشروع المحطة عام 2025 مكتفية بالقول إنه "يجب التواصل مع روس كوسموس لمعرفة التفاصيل المحددة حول خططهم المستقبلية بهذا الشأن".

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وفي 18 أبريل الجاري كان مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف قد أشار في بيان إلى "أن الوضع التقني للمحطة الفضائية ليس على ما يرام، والمحطة بحاجة لتقييم تقني لتفادي أية أخطار قد تنجم في حالات الطوارئ، وبناء على هذا التقييم يجب اتخاذ القرارات حول مستقبل المحطة".

ومن جهته كان بوريسوف قد أشار في مقابلة صحفية إلى "أن روسيا من المحتمل أن تخرج من مشروع المحطة عام 2025"، ليصرح بعدها رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في مقابلة أيضا بأن "الانسحاب الروسي من المشروع سيكون تدريجيا، ولا توجد أفكار بإنهاء عمل المحطة في السنة المذكورة".

المصدر: تاس