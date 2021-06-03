"روسيا: 85 مغامرة".. مشروع مشترك بين RT ووزارة الثقافة الروسية

وقعت رئيسة تحرير شبكة RT مرغاريتا سيمونيان ووزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا اتفاقية تعاون في إطار مشروع "روسيا: 85 مغامرة"، الذي سينفذه موقع Russia Beyond التابع لـRT.

تم التوقع على الاتفاقية اليوم الخميس 3 يونيو على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.

ويستهدف مشروع "روسيا: 85 مغامرة" جمع "حزمة" من المغامرات التي يمكن تجربتها في كل منطقة من مناطق البلاد البالغ عددها 85.

وسيتم إطلاق تحدي "#85 مغامرة" على شبكات التواصل الاجتماعي، وستتاح لأي شخص فرصة لإغناء "مكتبة" المغامرات بقصة حول خصائص منطقته، ابتداء من معالمها الطبيعية الفريدة وصولا إلى تقاليد مطبخها. وسيخرج المشروع بقائمة تضم أكثر القصص إثارة، بالإضافة إلى فيلم وثائقي عن روسيا.

وينطلق مشروع "روسيا: 85 مغامرة" في الصيف الجاري، وسيتم نشر مقاطع فيديو حول المغامرات يصورها محررو المشروع، وكذلك أفضل مقاطع فيديو يرسلها المستخدمون، على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى موقع Russia Beyond، وهو وسيلة إعلام عبر الإنترنت مخصصة للجمهور الأجنبي وتعتبر جزءا من مجموعة مشاريع RT.

المصدر: وكالات