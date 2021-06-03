وزارة الطوارئ الروسية تتوقع حدوث فيضانات تغمر مناطق من مدينة كراسنويارسك

افادت وزارة الطوارئ الروسية بأن منسوب المياه في نهر ينيسي داخل حدود مدينة كراسنويارسك قد يرتفع في الأيام المقبلة ويصل إلى 440 سنتمترا.

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وأرجع بيان صادر عن الخدمة الصحفية بالوزارة الروسية المعنية بحالات الطوارئ ذلك إلى زيادة التصريف في محطة الطاقة الكهرومائية في كراسنويارسك، ما يهدد بإغراق المناطق المنخفضة.

ويرتبط الوضع في المنطقة بالأمطار والذوبان السريع للثلوج في جبال سايان، والتي تشق طريقها إلى الأنهار التي ترفد نهر ينيسي.

وتتوقع الوزارة أن يكون تدفق المياه إلى خزان كراسنويارسك أعلى بنسبة 60-70 ٪، الأمر الذي لم يحدث خلال السنوات العشر الماضية.

هذا الأمر بدوره يستدعي الحاجة إلى زيادة عمليات التفريغ في كراسنويارسك ومحطة الطاقة الكهرومائية ينيسي - شوشينسكايا، والتي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات.

وتوقعت وزارة الطوارئ مثل هذا التطور في خمس مناطق من مدينة كراسنويارسك. والآن الثلوج على جبال سايان ثلاث مرات أكثر من المعتاد.

ويقول بيان وزارة الطوارئ الروسية: "من المتوقع في الأيام المقبلة حدوث ظواهر مائية غير مواتية، ويرجع ذلك إلى زيادة تصريف المياه في محطة الطاقة الكهرومائية في كراسنويارسك. ومن المتوقع أن يصل منسوب المياه في نهر ينيسي بمدينة كراسنويارسك إلى حدود 400-440 سنتيمترا".

وتتوقع الوزارة أن تغمر المياه المناطق منخفضة التضاريس في مركز المنطقة ومحيطها، فيما يجري الآن فحص الأماكن، وقد وضع حوالي 500 شخص و100 قطعة من المعدات على أهبة الاستعداد للطوارئ.

المصدر: نوفوستي