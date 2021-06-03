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"الكفاح من أجل السيادة الرقمية".. جلسة حوار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أخبار روسيا

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تنعقد في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس، جلسة حوار بعنوان "الكفاح من أجل السيادة الرقمية. كيف نحافظ على فضاء معلومات واحد؟".

وسيتم بحدث قيود الرقابة المفروضة من قبل منصات التواصل الاجتماعي، حيث تواجه وسائل الإعلام الروسية والمستخدمون الخاصون بشكل متزايد رقابة في هذه المنصات.

ومن الشخصيات المشاركة في الجلسة رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، والمتحدثة بسام الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

يتبع..

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