مسؤولون: إدارة بايدن أبلغت روسيا بعدم عودة واشنطن لمعاهدة السماء المفتوحة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت روسيا بأن واشنطن لن تعود إلى معاهدة السماء المفتوحة التي انسحبت منها إدارة دونالد ترامب.

وحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فإن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان قالت لسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الإدارة قررت عدم العودة إلى المعاهدة، وذلك بعد إتمام مراجعة هذا الملف.

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يذكر أن معاهدة السماء المفتوحة تنص على إجراءات الثقة في مجال الأمن بين روسيا والدول الغربية، وخاصة تحليقات الطائرات فوق أراضي أطراف المعاهدة في مهام المراقبة.

وبعد انسحاب ترامب من المعاهدة أعلنت روسيا عن تعليق التزامها بها مع إمكانية العودة إليها في حال أقدمت على ذلك الولايات المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"