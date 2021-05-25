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اللقاءات الأولى لبوتين مع الرؤساء الأمريكيين - صور

أخبار روسيا

اللقاءات الأولى لبوتين مع الرؤساء الأمريكيين - صور
Reuters Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نشر موقع الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر"، تضمنت صورا للقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.

وظهرت في التغريدة صور لأول اللقاءات بين بوتين والرؤساء الأمريكيين مع تنويه بسيط حول مكان وتاريخ الحدث.

وظهر بوتين في الصورة الأولى وهو يسير جنبا إلى جنب مع الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج بوش الابن أثناء لقائهما في لوبليانا عاصمة سلوفينيا، في 16 من يونيو عام 2001.

وفي الصورة الثانية، ظهر الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي باراك أوباما أثناء لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين والتي عقدت حينها في المكسيك، في يونيو عام 2012.

أما الصورة الثالثة، فكانت للقاء بوتين بنظيره السابق دونالد ترامب، وكان اللقاء على هامش قمة العشرين، والتي عقدت في ألمانيا، في يوليو عام 2017.

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الروسي نظيره الأمريكي جون بايدن في جنيف في الـ16 من الشهر المقبل.

المصدر: "الكرملين – تويتر"

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