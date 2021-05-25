اللقاءات الأولى لبوتين مع الرؤساء الأمريكيين - صور

نشر موقع الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر"، تضمنت صورا للقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.

وظهرت في التغريدة صور لأول اللقاءات بين بوتين والرؤساء الأمريكيين مع تنويه بسيط حول مكان وتاريخ الحدث.

وظهر بوتين في الصورة الأولى وهو يسير جنبا إلى جنب مع الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج بوش الابن أثناء لقائهما في لوبليانا عاصمة سلوفينيا، في 16 من يونيو عام 2001.

وفي الصورة الثانية، ظهر الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي باراك أوباما أثناء لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين والتي عقدت حينها في المكسيك، في يونيو عام 2012.

أما الصورة الثالثة، فكانت للقاء بوتين بنظيره السابق دونالد ترامب، وكان اللقاء على هامش قمة العشرين، والتي عقدت في ألمانيا، في يوليو عام 2017.

Фотохроника первых встреч Путина с президентами США.



- Путин и Буш встретились в Любляне.

- Путин и Обама впервые лично переговорили в качестве лидеров стран на полях саммита G20 в Мексике.

- Путин и Трамп тоже пересеклись на саммите G20, но в Германии. pic.twitter.com/SdY5xTh5IV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 25, 2021

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الروسي نظيره الأمريكي جون بايدن في جنيف في الـ16 من الشهر المقبل.

المصدر: "الكرملين – تويتر"