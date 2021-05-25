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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى

أخبار روسيا

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية و4 دول أخرى
Reuters Maxim Shemetov
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تستأنف روسيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء الرحلات الجوية مع السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء فيروس كورونا.

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

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يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها مصر وقطر والإمارات وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا (منذ أبريل الماضي).

المصدر: وكالات

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