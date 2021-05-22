قال رينات ماكسوتوف مدير عام مركز "فيكتور" العلمي الحكومي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا، إن مؤسسته وصلت في أبريل إلى إنتاج مليون جرعة من لقاح "أبي فاك كورونا" شهريا.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في زيادة، حجم إنتاج هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "كانت طاقتنا الإنتاجية قبل عام في الربيع، فقط حوالي 3 آلاف جرعة شهريا، وفي نهاية العام الماضي وصلنا إلى 20 ألف جرعة، ثم في فبراير ومارس من هذا العام بلغت بالفعل 500 ألف جرعة شهريا. أما في أبريل فوصلنا إلى مليون جرعة ولا تزال عملية توسيع الإنتاج مستمرة".

وقال ماكسوتوف إنه تم تسجيل لقاح "أبي فاك كورونا" في 13 أكتوبر 2020 . وبعد دراسات ما بعد التسجيل على المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، تمت اعتبارا من 3 مارس الموافقة على استخدامه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما دون قيود.

المصدر: نوفوستي