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برا بوالدته.. شاب روسي يوجه طلبا للرئيس بوتين

أخبار روسيا

برا بوالدته.. شاب روسي يوجه طلبا للرئيس بوتين
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خلال منتدى المعرفة الجديدة الذي انطلقت أعماله اليوم، طلب طالب في السنة الجامعية الأولى من المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن يقلد بوتين شخصيا والدته بوسام المجد الأمومي.

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وتحدث الطالب إيفان دزيغار مفيدا بأن لديه خمسة أشقاء أصغر منه وشقيقتين، ثم توجه إلى المتحدث باسم الكرملين بطلب شخصي:

"أود كثيرا أن يتم تقليد (والدتي) بوسام المجد الأمومي من قبل فلاديمير فلاديميروفيتش شخصيا. هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لي".

ورد بيسكوف أنه سينقل الطلب بالتأكيد:

"سنطلب من الرئيس الاحتفال بمنح والدتك هذا الوسام".

يشار إلى أن تاريخ  وسام "المجد الأمموي" يعود إلى عهد الاتحاد السوفيتي، وقد أقر منذ عام 1944.

ويمنح هذا الوسام الذي يتكون من 3 درجات إلى الأمهات الواتي أنجبن أو ربين سبعة أو ثمانية أو تسعة أطفال.

المصدر: RT

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