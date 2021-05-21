بيسكوف يسأل إيلون ماسك: كيف ترى المستقبل بعد نصف قرن؟

خلال إدارته لجلسة في المنتدى المعرفي، وجه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سؤالا للملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وأعطى بيسكوف الكلمة لرجل الأعمال الشهير، وشكره على مشاركته في هذا الماراثون المعرفي، وطلب منه أن يسرد رؤيته للمستقبل بعد 50 عاما.

وأشار الملياردير الأمريكي ورئيس شركتي سبيس إكس وتيسلا إلى أن البشرية في غضون 50 عاما ستشهد تغيرات في التكنولوجيا والسفر إلى الفضاء وأبحاث الحمض النووي.

وقال ماسك في ماراثون المعرفة الجديدة الروسي عبر رابط فيديو: "ما سيحدث في غضون 50 عاما من الصعب التنبؤ به. ستكون هناك تغييرات كبيرة في التكنولوجيا والسفر إلى الفضاء وأبحاث الحمض النووي".

وانطلق ماراثون "المعرفة الجديدة" يوم الخميس في موسكو وسيقام بالتوازي أيضا في المدن الروسية، سان بطرسبورغ وسوتشي وكازان ونيجني نوفغورود وفلاديفوستوك وكالينينغراد ونوفوسيبيرسك.

ويغطي برنامج المنتدى مجالات، المعرفة والتاريخ والثقافة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، وسيتحدث في هذا الماراثون الكبير حوالي 150 مشاركا.

المصدر: نوفوستي