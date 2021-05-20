لافروف يرد ممازحا على سؤال حول لقاء بوتين وبايدن

رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ممازحا على سؤال حول ما إذا كان قد بحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء مع بلينكن، في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك، ردا على سؤال حول ما إذا أعطت روسيا الضوء الأخضر لعقد القمة بين زعيمي البلدين: "لسنا هيئة جمركية كي نعطي الضوء الأخضر".

وأجرى لافروف وبلينكن ليل الخميس في العاصمة الإيسلندية أول لقاء بينهما منذ تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في يناير 2021.

وتطرق الوزيران إلى سبل بناء العلاقات الثنائية بين البلدين وعمل البعثات الدبلوماسية والمجالات التي "يمكن التعاون فيها"، بينها الاستقرار الاستراتيجي وقضايا إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات