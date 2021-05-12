روسيا تسجل 355 وفاة ونحو 8.2 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد فوق عتبة الثمانية آلاف حالة لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 8217 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8115 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2718 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 355 حالة وفاة جديدة، مقابل 329 وفاة أمس، فيما تماثل 8614 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و905059 إصابة مؤكدة منها 114331 حالة وفاة و272199 حالة نشطة وأربعة ملايين و518529 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 132.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 210 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT