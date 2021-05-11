صلاة العيد في مساجد موسكو من دون مصلين

قالت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، إن صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير والمسجد التاريخي والمسجد التذكاري في موسكو، ستقام من دون المصلين.

وأضافت الإدارة، في بيانها: "في يوم 13 مايو، لن تستقبل مساجد مدينة موسكو، المصلين لحضور صلاة عيد الفطر. وستقام الصلاة في هذه المساجد، فقط بحضور رجال الدين من عناصر المساجد وكذلك العاملين في الإدارة الدينية".

وذكرت الإدارة، أنه سيتم بث وقائع هذه الصلاة على الهواء.

وشددت الإدارة الدينية، على أنه تم اتخاذ هذا "القرار الصعب ولكن المعقول"، بسبب خطر إصابة المؤمنين بفيروس كورونا، وكذلك بسبب استمرار الحظر على إقامة المناسبات العامة في موسكو.

المصدر: نوفوستي