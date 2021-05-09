قوزاق بوذيون يشاركون في استعراض النصر بالساحة الحمراء

قال يونتين غيلونغ كبير الإداريين في معبد بوذا الذهبي شاكياموني، إن مجموعة من القوزاق الذين يعتنقون الديانة البوذية، ستشارك في استعراض عيد النصر بموسكو اليوم.

وذكر أن هذه المجموعة ستسير في الساحة الحمراء، ضمن "جيش الدون العظيم" للقوزاق.

وأشار غيلونغ إلى أن 3 من القوزاق البوذيين نالوا التبريك في المعبد البوذي الرئيسي في كالميكيا. وأوضح أنه "كان يوجد بين الكالميك قبل الثورة، الكثير من القوزاق، وكانوا جميعا من البوذيين".

خلال الحرب الوطنية العظمى، شاركت فرقة فرسان كالميك رقم 110، في الدفاع عن نهر الدون في عام 1942 وذلك ضمن الجيش الحادي والخمسين.

وتعتبر جمهورية كالميكا، من الكيانات الفيدرالية في روسيا الاتحادية، ويحدها من الجنوب جمهورية داغستان، ومن الجنوب الغربي إقليم ستافروبل ومن الغرب مقاطعة روستوف، ومن الشمال مقاطعة فولغوغراد، ومن الشرق مقاطعة أستراخان.

المصدر: نوفوستي