كورونا في روسيا.. 8.8 ألف إصابة و356 وفاة خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا اليوم الاثنين 8803 إصابات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في مؤشر على استقرار عدد الإصابات لليوم الرابع، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة من 332 أمس إلى 356 اليوم.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 4 ملايين و771372 حالة، منها 108588 حالة وفاة.

وحسب بيانات المركز، فإن 6631 شخصا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و394639 شخصا، مع بقاء 268145 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا في الإصابات من 2525 أمس إلى 2697 اليوم، والوفيات من 53 إلى 55 حالة.

وحافظ معدل الإصابات في مدينة بطرسبورغ على استقراره مع تسجيل 706 حالات جديدة اليوم مقابل 701 أمس، في حين قفز مؤشر الوفيات من 28 حالة أمس إلى 37 في إحصائية اليوم.

المصدر: RT