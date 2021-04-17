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مقتل طيار مروحية نفذت هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا

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مقتل طيار مروحية نفذت هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا
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مروحية منكوبة في روسيا (صورة أرشيفية)
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لقي طيار مروحية من طراز "مي-2" مصرعه جراء تحطمها عند هبوطها هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، حسبما أوردت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن الطيار من مواليد عام 1960 لقي مصرعه جراء الحادث الذي وقع بالقرب من الطريق الرابط بين مدينتي كراسنودار ونوفوروسيسك، وذلك أثناء إجراء المروحية الزراعية أعمال رش المبيدات على الحقول في المنطقة.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ إن من بين فرضيات الحادث عطل فني أدى إلى تحطم المروحية جراء اصطدامها بالأرض عند هبوطها.

المصدر: "تاس"

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