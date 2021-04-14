خبير إسرائيلي: القوات الروسية تحظى بقدرات فريدة لا يملكها أي جيش آخر

أشار ياكوف كيدمي الرئيس السابق لوحدة القوات الخاصة الإسرائيلية "ناتيف"، إلى أن روسيا الدولة الوحيدة القادرة على نشر قواتها بسرعة في مناطق بعيدة عن حدودها.

ولفت كيدمي إلى إن روسيا تتميز بقدرة فريدة على إعادة الانتشار السريع للوحدات والمعدات العسكرية، وأثبتت القيادة الروسية ذلك في الممارسة العملية.

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وقال حسب موقع "Riafan" الروسي إن موسكو لن تحتاج إلى الكثير من الوقت للانتقال إلى عمل حقيقي على الحدود الأوكرانية أو البولندية.

وأضاف: "عندما تستطيع روسيا نشر عدة جيوش على مسافة خمسة آلاف كيلومتر في غضون ساعات قليلة، فهذا شيء لا يستطيعه أي جيش في العالم اليوم".

واستذكر الوقت الذي استغرقته القوات الأمريكية لتجمع قواتها لغزو العراق والذي استمر ستة أشهر.

وأكد أن روسيا لم تلجأ لاستخدام مثل هذا العدد من الطرق السريعة والسكك الحديدية لنقل القوات بكثرة في أوروبا، حيث تتمتع القوات البرية الروسية اليوم، بأعلى مستوى من القدرة على التنقل الاستراتيجي.

وأضاف: "يدرك الغرب جيدا أن موسكو تستطيع حشد قوات كافية على حدود أوكرانيا أو بولندا في غضون يومين إذا لزم الأمر، وقد تظهر قواتها هناك في وقت أقل من ذلك".

المصدر: موقع "Riafan" الروسي