خبير عسكري: الجيش الروسي متفوق في الحشد وسرعة التحرك في الميدان

اعتبر الخبير العسكري الأوكراني، إيغور رومانينكو، أن القوات العسكرية المشتركة للناتو والولايات المتحدة أبطأ بكثير من قدرة الجيش الروسي على الحشد والتحرك السريع في الميدان.

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وقال هذا الخبير اليوم على قناة NewsOne التلفزيونية، إن المجموعة الروسية المكونة من 100 ألف عنصر أسرع في المناورة بكثير من جيش الناتو خلال القيام بمهمة التقدم.

وأوضح رومانينكو "أن الوحدات العسكرية الروسية المشكلة من أجل التدريبات بعديد يصل إلى 100 ألف عنصر، قادرة على القيام بمهمة التقدم بسرعة أكبر من جميع قوات الناتو، بما فيها قوات الولايات المتحدة الموجودة في أوروبا".

وأضاف "عندما يتم تزويدنا بالمدربين، فإنهم يدرسون أيضا تجربتنا التي تمتد لأربع سنوات، لأن هذه الدول لا تملك مثل هذه التجربة - مواجهة القوات المسلحة الروسية. إن إمكانية الدخول في حرب سريعة لدى قوات الناتو والأمريكيين أقل من تلك التي لدى الروس".

وكتبت صحيفة Politico في وقت سابق، بالإشارة إلى تقرير وزعته وزارة الدفاع الأمريكية ، أن قوة الرد السريع الأمريكية في أوروبا لا يمكن أن تصمد أمام هجوم للجيش الروسي في حال نشوب صراع عسكري دولي واسع النطاق.

المصدر: نوفوستي