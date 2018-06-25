البنتاغون يحاكي مواجهة روسية أوروبية ويخرج باستنتاجات محبطة

خلص خبراء البنتاغون إلى أن الجيش الأمريكي لن يتمكن من وقف زحف الجيش الروسي إذا قرر غزو بولندا، نظرا لبطئه في التحرك وحشد التعزيزات قياسا بنظيره الروسي.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد محاكاة مواجهة عسكرية بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الولايات المتحدة، نفذت على الأقل واحدا من هذه التدريبات.

وقالت الصحيفة: "سيكون لدى روسيا الوقت الكافي للاستيلاء على دول البلطيق خلال قيام الجيش الأمريكي بملء 17 استمارة ضرورية لنقل قوات الناتو من أراضي ألمانيا إلى بولندا".

وبين المشاكل الأخرى التي ستواجه القوات الأمريكية، الطرق الضيقة وتدهور وضع مرافق البنية التحتية للنقل في منطقة العمليات والجسور غير القادرة على حمل ثقل الدبابات الأمريكية.

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وسيصطدم الجيش الأمريكي حتما بالبيروقراطية الأوروبية وقد يصل الأمر إلى التحقق من جوازات سفر العسكريين الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة اصطدمت في عام 2017 بمشاكل مماثلة وشبيهة، حيث استغرقت 4 أشهر، لإعادة ناقلات مدرعة إلى ألمانيا من مكان تمركزها الأساسي، وذلك بعد استخدامها في مناورات في جورجيا.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين