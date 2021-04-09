الأمن الروسي يعلن إحباط مخطط إرهابي لـ"هيئة تحرير الشام" في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، إلقاء القبض على شخصين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" المتطرف، كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في شبه جزيرة القرم.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الموقوفين (وهما مواطنان روسيان من مواليد عامي 1992 و1999) كانا يخططان لتنفيذ هجوم مسلح باستخدام عبوات ناسفة على إحدى المؤسسات التعليمية في عاصمة جمهورية القرم مدينة سيمفروبل.

وأشارت الهيئة إلى أن المتشددين، بعد تنفيذ الهجوم، كانا يخططان للتوجه عبر أوكرانيا وتركيا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف المسلحين.

ولفتت الهيئة إلى أن أفراد الأمن عثروا في مقر إقامة الموقوفين على مادة متفجرة ومكونات لتصنيع عبوات ناسفة مفخخة بالشظايا، بالإضافة إلى تعليمات ورسائل خطية وصوتية متبادلة بين المعتقلين وممثلين عن الإرهابيين.

وتم رفع دعوى جنائية بتهمة تصنيع القنابل المتفجرة والدعاية الإرهابية ودعم الإرهاب، كما تدرس النيابة إمكانية توجيه تهمة التخطيط لهجوم إرهابي إلى الموقوفين.

وأنشئت "هيئة تحرير الشام" في سوريا عام 2017، وتشكل "جبهة النصرة" الإرهابية السابقة عمودها الفقري، ويسيطر هذا التنظيم حاليا على أجزاء واسعة من محافظة إدلب غرب البلاد.

المصدر: نوفوستي