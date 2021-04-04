روسيا تسجل أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 8817 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 9021 إصابة في اليوم السابق)، يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (1901 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (711 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 357 حالة وفاة (مقابل 384 وفاة في اليوم السابق) فيما تماثل 9618 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و580894 إصابة مؤكدة منها 100374 حالة وفاة، و276439 حالة نشطة، وأربعة ملايين و204081 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 121.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 365 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT