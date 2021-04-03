شركات أجنبية تعرض على المواطنين "سياحة التطعيم" إلى روسيا

أفادت وسائل إعلام بأن شركات سياحية في دول مختلفة أخذت تعرض على زبائنها زيارة روسيا بهدف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة Moscow Daily News أن الشركات التركية تعرض على زبائنها القيام بزيارتين خلال فترة نحو شهر إلى موسكو بهدف تلقي جرعتي اللقاح بسعر 1099 يورو، فيما يتراوح سعر العرض المماثل من الشركات الأوروبية بين 1499 و2999 يورو.

كما سيعرض على المواطنين الأجانب تلقي اللقاح ضد كورونا مقابل سعر أقل داخل مركز التطعيم الذي من المتوقع أن يفتتح قريبا في مطار شيريميتيفو بموسكو.

وذكرت الصحيفة أن بين الدول التي تعرض شركاتها خدمة "سياحة التطعيم إلى روسيا"، كلا من مولدوفا وسويسرا وألمانيا، كما يجري العمل على تنظيم مثل هذه الرحلات في لاتفيا.

ولفت التقرير إلى أن مبادرة تنظيم "سياحة التطعيم" هذه تعود في كثير من الأحوال إلى المواطنين الأجانب أنفسهم الذين يعانون من تعرقل حملات التطعيم في دولهم.

ويتاح لهؤلاء المواطنين الأجانب التطعيم في روسيا مجانا في المستشفيات الحكومية ومراكز التطعيم المتنقلة التي أقيمت في العديد من المراكز التجارية الكبيرة، أو في المراكز الطبية العائدة للقطاع الخاص بسعر نحو ألفي روبل (أي نحو 26 دولارا).

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحكومة تلقت اقتراحات للسماح للمواطنين الأجانب بزيارة البلاد بهدف التطعيم من عدد من المنظمات الروسية، منها "الحركة الروسية لرجال الأعمال" التي اقترح رئيسها أندريه كوفاليوف إعفاء هؤلاء السياح من تأشيرة السفر، بهدف دعم الشركات السياحية والفنادق الروسية المتضررة جراء الجائحة.

وشدد بيسكوف على أن الأولوية القصوى تكمن في تلبية احتياجات المواطنين الروس للقاح، لكن البلاد مع زيادة وتيرة إنتاج لقاحاتها، ستعمل أكثر فأكثر على تلبية طلبات المستهلكين الأجانب أيضا.

بدوره، استبعد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تنظيم رحلات سياحية جماعية إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا في المرحلة الحالية.

المصدر: Moscow Daily News