حادث مروري مروع وسط موسكو (فيديو)

أكدت إدارة النقل في موسكو أن امرأة أصيبت بجروح بليغة جراء حادث مروري مروع شمل، اليوم الخميس، خمس سيارات وسط العاصمة الروسية.

وأكدت الإدارة على قناتها في تطبيق "تلغرام" أن المرأة التي كانت تقود سيارة من نوع "فولكس فاغن" نقلت إلى قسم العناية المركزة، بعد الحادث الذي وقع على مقربة من ساحة سمولينسكايا التي يوجد فيها مقر وزارة الخارجية الروسية.

ووقع الحادث نتيجة لفقدان أحد السائقين السيطرة على سيارته، ما أدى انتقالها إلى الجانب المعاكس من الطريق.

ونشرت إدارة النقل لقطات توثق لحظة الحادث، مشيرة إلى أن هذه الفيديوهات تفند ادعاءات مفادها أن السائق الذي تسبب في الحادث فقد السيطرة على سيارته نتيجة لاعتراض سيارة أخرى طريقها.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث تسبب بازدحام مروري كبير منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع.

وأكدت الإدارة أن السيارة التي تسببت في الحادث ارتكبت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 مخالفة بتجاوز سرعة السير المحددة، مشيرة إلى أن لوحة أرقام السيارة مزيفة.

وشمل الحادث خاصة سيارة من طراز "أودي إر إس 6 أفانت" تابعة للمدون المدعو، إدوارد بيل، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه السيارة هي التي تسببت في الحادث.

وأكدت وكالة "نوفوستي" شبه الرسمية أن المدون المذكور وصل موقع الحادث وأوضح أنه لم يكن داخل السيارة لحظة وقوع الحادث وادعى أنه كان وراء عجلة قيادتها صديق له.

وذكرت الوكالة أن المدون سبق أن نشر فيديو لسيارته خالف فيه العديد من القواعد المرورية.

المصدر: RT + نوفوستي