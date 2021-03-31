الأمن الروسي يحبط مخطط سرقة بأكثر من مليار روبل

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تمت إدانة تسعة أشخاص في إقليم ستافروبول جنوب البلاد، بتهمة الضلوع في سرقة كمية ضخمة من الأموال، من أجهزة الصراف الآلي.

وذكر، أنه تمكن كذلك من منع سرقة 1.1 مليار روبل، من حساب في أحد المصارف.

وأضاف الجهاز في بيانه: "تم قمع نشاط عصابة إجرامية نفذ أعضاؤها سلسلة من سرقات الأموال من أجهزة الصراف الآلي التابعة لإحدى المؤسسات المصرفية في إقليم ستافروبول، وتم إنجاز التحقيق في القضية وإدانة المتهمين فيها".

وذكر البيان، أنه تم الحكم على زعيم العصابة، بالسجن لمدة 16 عاما.

ووفقا لمعطيات التحقيق، قام المجرمون في عام 2018، بالتسلل إلى شبكة كمبيوترات أحد المصارف، واختلسوا الأموال من أجهزة السحب الآلي. وفي مايو عام 2019، تمكن رجال الأمن من القبض على عناصر العصابة في 6 مناطق روسية، وخلال ذلك تمت مصادرة 12.5 مليون روبل نقدية، وكذلك 567 بطاقة مصرفية بلاستيكية تحمل في حساباتها أكثر من 450 مليون روبل.

وعثر رجال الأمن، بحوزة العصابة على أجهزة اتصال ومعدات كمبيوترية.

المصدر: تاس