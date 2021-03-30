تعليق السيسي بعد أن أجبرته سفينة روسية عملاقة على التوقف عن الحديث 4 مرات

أجبرت أبواق السفينة الروسية العملاقة مارشال فاسيليفسكي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التوقف 4 مرات خلال حديثه في قناة السويس.

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واضطر الرئيس المصري إلى التوقف عن الحديث عدة مرات بسبب أصوات طنين طويلة لسفينة مارشال فاسيليفسكي التي ابتهج طاقمها وسفن أخرى بفتح قناة السويس، حيث ظهر أبواق السفينة بداية من الدقيقة 2:08:00 في الفيديو المعروض.

وقال الرئيس المصري ضاحكا على ما فعلته السفينة: "ما إحنا فرحانين برضو"، مما دفع الحضور للضحك والتصفيق.

المصدر: RT