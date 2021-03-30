 
مباشر

تعليق السيسي بعد أن أجبرته سفينة روسية عملاقة على التوقف عن الحديث 4 مرات

أخبار روسيا

تعليق السيسي بعد أن أجبرته سفينة روسية عملاقة على التوقف عن الحديث 4 مرات
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2tz

أجبرت أبواق السفينة الروسية العملاقة مارشال فاسيليفسكي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التوقف 4 مرات خلال حديثه في قناة السويس.

إقرأ المزيد
بعد أزمة السفينة الجانحة.. السيسي يسعى لكراكات جديدة لتطوير قناة السويس
بعد أزمة السفينة الجانحة.. السيسي يسعى لكراكات جديدة لتطوير قناة السويس

واضطر الرئيس المصري إلى التوقف عن الحديث عدة مرات بسبب أصوات طنين طويلة لسفينة مارشال فاسيليفسكي التي ابتهج طاقمها وسفن أخرى بفتح قناة السويس، حيث ظهر أبواق السفينة بداية من الدقيقة 2:08:00 في الفيديو المعروض.

وقال الرئيس المصري ضاحكا على ما فعلته السفينة: "ما إحنا فرحانين برضو"، مما دفع الحضور للضحك والتصفيق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا