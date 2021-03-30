لماذا لا يفتح بوتين صفحات وحسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي؟

صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين لا يريد إضاعة الوقت في فتح ومتابعة صفحات خاصة له على مواقع التواصل الاجتماعي ويرفض أيضا أن يقوم أحد بدلا عنه بهذه المهمة.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي حول أسباب عدم وجود صفحة خاصة للرئيس بوتين في شبكات التواصل الاجتماعي قال بيسكوف في حديثه لصحيفة "أرغومنتي اي فاكتي" ("الحجج والحقائق") الروسية: "لن يضيع الرئيس وقته في المتابعة (متابعة صفحته في شبكات التواصل الاجتماعي). وفي الوقت ذاته فإنه لا يريد أن يقوم أحد - أنا مثلا - بذلك بدلا عن لأنه يعتبر أن ذلك لن يكون نزيها وسليما".

وأوضح: "إنه لا يحتاج إلى ذلك. لن يضيف ذلك له شيئا أكثر مما هو عليه الحال".

وردا على سؤال حول كيفية تعرف بوتين على ما تتم مناقشته في شبكات التواصل الاجتماعي قال: "يوجد لديه أقرباء يتحدثون ويعرضون له شيئا. وبلا شك فإن الإدارة تعد له نشرات تتحدث عن المواضيع الساخنة".

وفي حديثه حول تواصل الرئيس مع الشباب الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نشيط للغاية، أشار بيسكوف إلى أن بوتين يتواصل معهم لكن "بشكل حيوي ونشيط جدا".

المصدر: تاس