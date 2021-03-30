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بيسكوف: لم يقم بوتين علاقة مع أي زعيم بمستوى علاقته مع برلوسكوني وشرودر

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بيسكوف: لم يقم بوتين علاقة مع أي زعيم بمستوى علاقته مع برلوسكوني وشرودر
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، سان بطرسبورغ، روسيا، 17 يونيو 2016
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين لا يتواصل مع أي من الساسة الحاليين بشكل وثيق مثلما كان مع رئيس الوزراء الإيطالي برلوسكوني والمستشار الألماني شرودر.

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وفي حديث حول العلاقات بين بوتين وشرودر وبرلوسكوني قال بيسكوف لصحيفة "أرغومنتي اي فاكتي" ("الحجج والحقائق") الروسية الذي نشر اليوم الثلاثاء: "كان الرئيس يجري معهما اجتماعات ودية في أشكال مختلفة. ومن بين السياسيين الحاليين ربما لم تكن هناك مثل هذه الأشكال الوثيقة للتواصل مع أي شخص".

وأشار إلى أنه يوجد الآن في العالم رؤساء كان بوتين يتواصل معهم خلال "ساعات طويلة"، وبينهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف: "هناك الكثير ممن تم معهم بناء علاقات ثقة إلى حد ما".

المصدر: تاس

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