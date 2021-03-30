الكرملين: بوتين لن يسمح لواشنطن بالتحدث مع موسكو من موقع القوة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالتحدث معها "من موقع القوة".

وأضاف ممثل الكرملين، في حديث مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" نشر يوم الثلاثاء: "يردد الأمريكيون الآن مثل المانترا (التعويذة الصوتية)، ويؤكدون أنهم سيتحدثون مع الجميع من موقع قوة. لكن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك باقي أعضاء القيادة الروسية، لن يسمحوا للأمريكيين أو لأي شخص آخر، بالتحدث معنا بهذه الطريقة".

وردا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، قال بيسكوف، إنه لا يرغب بالحديث عن مثل هذه السيناريوهات المتطرفة.

ونوه بيسكوف، بأن روسيا ستدرك إلى أين تتحرك في العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد مراجعة العلاقات الثنائية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

وقال بيسكوف، إن موسكو ترى ضرورة عدم السماح للعلاقات بين موسكو وواشنطن، بالتدهور أكثر، لذلك تلخص رد فعل بوتين على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المسيئة، بالدعوة للحوار، التي ظلت دون رد من الجانب الأمريكي.

المصدر: نوفوستي