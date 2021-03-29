البنتاغون: رصدنا طائرتين حربيتين روسيتين قرب ألاسكا

أعلن البنتاغون عن رصده طائرتين حربيتين روسيتين مضادتين للغواصات من نوع "تو 142" قرب سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) في بيان لها يوم الاثنين، إن وسائلها تابعت تحليق الطائرتين الروسيتين بالقرب من ألاسكا.

وأشارت إلى أن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا أجواء الولايات المتحدة أو كندا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن وزارة الدفاع الروسية بشأن ما أعلنه الجانب الأمريكي.

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وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي عن تحليق آخر لطائرتي "تو 142" تابعتين للأسطول، فوق المياه الدولية لبحر الشمال وبحر النرويج في عملية روتينية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا يوم الاثنين عن تحليق قاذفتي "تو 160" استراتيجيتين روسيتين فوق بحري بارينتس والنرويج برفقة مقاتلات "ميغ 31".

وأكدت وزارة الدفاع أن جميع تحليقات الطيران الروسي تنفذ بالتوافق التام مع القانون الدولي وقواعد الملاحة الدولية.

المصدر: وكالات