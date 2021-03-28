روسيا.. 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

ارتفع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بشكل طفيف مع الإعلان اليوم الأحد عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس، بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.

إقرأ المزيد

وحسب بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 حالة وفاة.

وتماثل 8630 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصا، مع بقاء 282964 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم، في حين سجلت 52 حالة وفاة بعدما كان عددها 54 أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ واصل مؤشر الإصابات اليومية تراجعه ليصل إلى 701 حالة، مع رصد 33 وفاة جديدة مقابل 32 أمس.

المصدر: RT