الأمن الروسي: إحباط مخطط لاستهداف الشرطة في روستوف

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم اعتقال 3 متطرفين كانوا يستعدون لشن هجمات على أقسام الشرطة في مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا.

وذكر المكتب الصحفي للمخابرات الروسية، أنه يتم كذلك استجواب 3 أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم في القضية.

وأشار المكتب، إلى أنه تم تنفيذ عملية الاعتقال، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية.

ونوه بأن المعتقلين، خططوا لرمي مباني أقسام الشرطة، بالعبوات الحارقة، وكتابة عبارات مسيئة للدولة. ولتنفيذ ذلك، تدربت مجموعة من الشباب على تمرينات محددة. وقبيل اعتقالهم، قام هؤلاء بكتابة شعارات معادية للدولة، على جدران بعض المباني.

وأضافت المخابرات، في بيانها: "وفقا للمشرف المفترض على نشاط المجموعة، تبلورت آراؤهم المتطرفة تحت تأثير إحدى الجماعات الناشطة في الإنترنت، التي يتواجد المشرفون عليها في بولندا. ومن هناك تم تزويد المجموعة بطرق تصنيع العبوات الحارقة".

ويؤكد البيان، أن المعتقلين، يدلون حاليا باعترافاتهم أمام التحقيق. وتم فتح قضية جنائية وفقا للمادة المتعلقة بممارسة التخريب بدوافع الكراهية السياسية، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

المصدر: نوفوستي