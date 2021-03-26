روسيا.. 9167 إصابة و405 وفيات بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الجمعة تسجيل 9167 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، إضافة إلى 405 حالات وفاة، مقابل 9221 إصابة و393 وفاة في إحصائية أمس.

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بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و501859 حالة، منها 97017 وفاة، حسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وتماثل 10880 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 4 ملايين و120161 شخصا، مع بقاء 284681 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 1813 إصابة و55 وفاة جديدة بعدما كانت الأرقام عند 1781 إصابة و49 وفاة أمس الخميس.

وفي مدينة بطرسبورغ شهد معدل الإصابات تراجعا طفيفا من 804 أمس إلى 782 اليوم، مع تسجيل 36 وفاة مقابل 37 أمس.

المصدر: RT