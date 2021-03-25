سفير روسيا لدى واشنطن: ليس لبلدينا وقت للشجار

اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، الذي استدعي إلى موسكو للتشاور، أن روسيا والولايات المتحدة ليس لديهما وقت للشجار، بل عليهما العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.

وقال أنطونوف للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع مع أعضاء لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي في موسكو اليوم الخميس:

"أرى أن قلقا بالغا ينتاب جميع الزملاء بشأن مصير العلاقات الروسية الأمريكية، علما بأن القوتين العظميين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، يتحملان مسؤولية خاصة عن إجراءات الأمن الدولي، ليس لديهما وقت للشجار فيما بينهما، بل عليهما القيام بخطوات محددة لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة التي ولسوء الحظ لدينا الكثير منها".

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وخص السفير بالذكر مكافحة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "الجانب الروسي أكد مرارا الاستعداد لذلك".

وحول هدف عودته إلى موسكو، قال أنطونوف إنه "تم استدعائي لتحديد ما يجب القيام به حتى لا تقع علاقاتنا مع الولايات المتحدة بالكامل في الهاوية"، مشددا على أن "مثل هذا الوضع ليس في مصلحتنا".

وقال أنطونوف إنه لا يعرف كم لقاء سيجري في موسكو، وما إذا كان سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه ليس على علم بالموعد المحتمل لعودته إلى واشنطن، لأن "هذه القرار من اختصاص قيادة البلاد".

من جانبه، قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، إن اللجنة أشادت بأداء السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، واعتبرت أنه كان "فعالا في ظل الظروف الراهنة".

وكانت موسكو قد استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي التي قال فيها إن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ"نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

المصدر: وكالات