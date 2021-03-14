بوتين يهنئ أرملة يلتسين بعيد ميلادها

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيدة ناينا يلتسينا، أرملة أول رئيس لروسيا الاتحادية بوريس يلتسين، بعيد ميلادها التاسع والثمانين.

وأكد بوتين، أن نشاطاتها الاجتماعية والتربوية تستحق أعمق الاحترام.

وجاء في برقية التهنئة، التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: "المحترمة ناينا يوسيفوفنا، بكل سرور أنضم إلى التهاني التي ترسل إليكم اليوم".

وأكد الرئيس بوتين، أن السيدة ناينا يلتسينا، تتمتع بصفات إنسانية ثمينة، بما في ذلك الإخلاص، والطيبة، والاستعداد لمساعدة الآخرين. وشدد على أنها تبدي دائما الاهتمام بالناس، وتسعى لمساعدة كل من يحتاج لمساعدتها.

وأضاف بوتين: "وبالطبع، تستحق الاحترام العميق كل نشاطاتكم الخيرية والاجتماعية والتربوية المطلوبة دائما، وكذلك مشاركتكم النشطة في أعمال مجلس أمناء مركز بوريس يلتسين الرئاسي".

المصدر: نوفوستي