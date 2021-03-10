روسيا تتخطى عتبة الـ90 ألف وفاة بكورونا والإصابات الجديدة عند أدنى مستوى منذ مطلع أكتوبر

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا، لأول مرة منذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى زهاء تسعة آلاف حالة، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء عتبة الـ90 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 9079 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9445 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أول أكتوبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرتي نينيتس وتشوكوتكا ذاتيتي الحكم الواقعتين في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1116 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (959 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 466 حالة وفاة (مقابل 336 وفاة أمس)، فيما تماثل 13350 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و351553 إصابة مؤكدة، منها 90275 حالة وفاة، و315751 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و945527 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 113.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 146 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 510 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT