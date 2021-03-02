سيناتور روسي: سياسة العقوبات الأمريكية عاجزة عن تحقيق هدفها

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، بأن سياسة العقوبات الأمريكية والأوروبية عاجزة عن تحقيق هدفها.

وقال كوساتشوف في مقابلة مع الصحفي أنطون كراسوفسكي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضد روسيا، إن "سياسة العقوبات الأمريكية هذه، والأوروبية أيضا، عاجزة عن تحقيق هدفها".

وتابع: "لا أعرف ولا شخصا واحدا... ربما هناك بعض رجال الأعمال الذين تتعرض مشاريعهم للخسائر... ولكن من بين مسؤولي الدولة لم التق شخصا واحدا يقلقه هذا الأمر".

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وأضاف كوساتشوف أنه لا يهتم بالعقوبات الغربية، لأنها "لا أساس لها من الصحة".

وسبق لكوساتشوف أن وصف قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بأنه "تلفيق كلاسيكي".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية إصدار المحكمة الروسية حكما بالسجن على المعارض أليكسي نافالني في قضية اختلاس الأموال، التي صدر بحقه ضمنها حكم السجن مع وقف التنفيذ في وقت سابق.

المصدر: RT