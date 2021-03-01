مترجم غورباتشوف يكشف بعض تفاصيل حياة الرئيس السوفيتي السابق

قال المترجم المعروف بافيل بالاجتشينكو، إن الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، لم يرغب بالانعزال بعد ترك السلطة، لذلك واصل العمل، وطور مشاريعه وبذلك "حافظ على نفسه".

وأضاف بالاجتشينكو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الخدمة الصحفية لمؤسسة "صندوق غورباتشوف": "بالنسبة إلى فترة ما بعد الرئاسة، بالطبع ، كان الأمر صعبا من جميع النواحي. ترك غورباتشوف السلطة وهو في سن الستين - ولم يرغب في أن ينتهي نشاطه بعد ذلك، كما فعل خروتشوف بعد إبعاده عن السلطة".

وأشار المترجم، إلى أن غورباتشوف شارك بعد استقالته، في مشاريع مختلفة – قام بتأسيس المؤسسة الدولية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (صندوق غورباتشوف)، والصليب الأخضر الدولي، وأطلق مبادرة إنشاء منتدى الحائزين على جائزة نوبل للسلام.

يوم غد 2 مارس، سيبلغ عمر ميخائيل غورباتشوف 90 عاما. قاد المذكور، الاتحاد السوفيتي من عام 1985 إلى عام 1991 – في البداية كأمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مجلس السوفيت الأعلى، ثم كرئيس للدولة في الاتحاد السوفيتي. وانتهت رئاسته في ديسمبر عام 1991، بعد التوقيع على اتفاق بين رؤساء روسيا وبيلاروس وأوكرانيا الذي انهار بعد الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي