روسيا.. امرأة تموت متجمدة خلال عاصفة ثلجية في تشيليابينسك

قال مصدر في إدارة مقاطعة تشيليابينسك، في جبال الأورال بوسط روسيا، إن امرأة من سكان مدينة كارتالي تاهت بسبب عاصفة ثلجية، خلال توجهها إلى المنزل، وماتت في الطريق بسبب البرد.

وفي التفاصيل، عادت السيدة إلى بيتها بسيارة أجرة، لكن السيارة لم تتمكن بسبب الثلوج المتراكمة من الوصول إلى مدخل البناية، وهو ما دفع المرأة إلى الخروج والتوجه سيرا على الأقدام، وبسبب العاصفة الشديدة ضلت طريقها، وسارت في الاتجاه المعاكس.

وعندما أدركت السيدة البالغة من العمر 66 عاما، أنها ضلت الطريق، اتصلت بالشرطة وطلبت مساعدتها، لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من العثور عليها في الوقت المناسب بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وعندما وصلت الشرطة وفرقة الإنقاذ إلى مكان تواجدها، كان الأوان قد فات.

المصدر: نوفوستي