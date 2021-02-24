 
مباشر

بوتين: روسيا تواجه حملة للتشكيك في نجاحاتها بما في ذلك في حربها ضد فيروس كورونا

أخبار روسيا

بوتين: روسيا تواجه حملة للتشكيك في نجاحاتها بما في ذلك في حربها ضد فيروس كورونا
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pu7q

قال الرئيس الروسي قلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه سياسات احتواء، تهدف إلى تقويض قيمها وتعطيل مسار التنمية.

وأضاف بوتين في كلمة خلال اجتماع مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة إعلامية موجهة في الخارج ضد إنجازات روسيا الاتحادية في الطب بما في النجاحات التي حققتها في حربها ضد فيروس كورونا".

وقال: هناك حملة إعلامية تستهدف روسيا باتهامات لا أساس لها بشأن عدد من القضايا، ويتم استخدام جميع أنواع نظريات المؤامرة في محاولات للتشكيك في إنجازاتنا في الطب، ومكافحة فيروس كورونا".

وأكد بوتين أن لدى قيادة روسيا الاتحادية معلومات حول التحضير للقيام باستفزازات ضد روسيا متعلقة بمكافحة فيروس كورونا هدفها التشكيك في نجاحاتها.

المصدر: تاس + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا