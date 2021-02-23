"واشنطن بوست": إدارة بايدن تعد تدابير جديدة لمعاقبة روسيا

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد إعداد تدابير جديدة لـ"معاقبة" روسيا.

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وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة أكدت أن العقوبات ستكون ردا على "حملة التجسس الروسية الإلكترونية" المزعومة التي استخدمت شركة SolarWinds كقاعدة لاختراق أنظمة العديد من المؤسسات الحكومية الأمريكية، كما تأتي العقوبات كرد على "محاولة تسميم" مزعومة للناشط الروسي ألكسي نافالني.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علق سابقا على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

ووصفت السفارة الروسية لدى واشنطن هذه الاتهامات بـ "العارية من الأساس".

كما شددت موسكو مرارا على أن قضية "تسميم نافالني" مفبركة بالكامل وأن نتائج الفحوص التي خضع لها في أومسك لا تتضمن أي مؤشرات على تسميمه، متهمة الغرب بمنع التعاون من أجل كشف ملابسات الحادث.

واعتقل نافالني أوائل يناير الماضي فور عودته إلى روسيا من ألمانيا، ونظمت في عدد من مدن البلاد مظاهرات غير مرخص بها بدعوات منه.

المصدر: "واشنطن بوست" + RT