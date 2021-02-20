محكمة روسية تعاقب نافالني بدفع غرامة تتجاوز 11 ألف دولار في قضية تشهير

عاقبت محكمة روسية، اليوم السبت، المدون الروسي أليكسي نافالني، بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل (نحو 11,4 ألف دولار)، في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي​​​.

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وجاء في قرار المحكمة: "بمجموع الجرائم يعاقب أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات و 6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 850 ألف روبل".

وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة، اليوم السبت، أقرت محكمة مدينة موسكو إلغاء الحكم بسجن نافالني مع وقف التنفيذ في قضية "إيف روشيه" (التي تمت إدانته فيها بتهمة الاختلاس) واستبداله بحكم سجن فعلي. وسيتعين على نافالني الإقامة في السجن لمدة 2,5 سنة، أمضى عاما (في الإقامة الجبرية) من أصل 3,5 معينين.

ووفقا للتحقيق فقد قام نافالني، في 2 يونيو الماضي، بنشر شريط فيديو على قناته في "تلغرام" وعلى صفحته في "تويتر"، لأحد المحاربين القدامى، إيغنات أرتيمينكو، الذي يعرب فيه عن دعمه لإضفاء تعديلات على الدستور الروسي. وأرفق نافالني هذا الشريط بتعليقات وصفها الادعاء بأنها "كاذبة بصورة متعمدة وتمس بشرف المحارب القديم وكرامته وتنال من سمعته".

المصدر: "سبوتنيك"