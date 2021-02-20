محكمة روسية ترفض طعن نافالني على قرار سجنه

رفضت محكمة في موسكو الطعن الذي قدمه الناشط المعارض، أليكسي نافالني، على حكم سجنه بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 3.5 عاما الصادرة بحقه أواخر عام 2014 في قضية اختلاس.

ورفضت محكمة منطقة بابوشكينسكي في موسكو اليوم السبت طلب محامي نافالني الإفراج عنه تلبية لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي سبق أن وصفته الخارجية الروسية "مخالفا للقانون الدولي والمحلي".

وأقرت المحكمة بقانونية حكم السجن الصادر بحق نافالني في الثاني من فبراير عن محكمة سيمونوفسكي في موسكو.

وقررت المحكة تقليص الفترة التي سيقضيها نافالني وراء القضبان بـ1.5 شهر (أي الفترة التي أمضاها نافالني قيد الحبس المنزلي من ديسمبر 2014 حتى فبراير 2015)، لتبلغ الفترة الإجمالية الفعلية لسجنه قرابة 2.5 عام.

وأعرب محامي نافالني للصحفيين عن نيتهم مواصلة الصراع من أجل الإفراج عنه، بما يصل للجوء إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بهذا الشأن.

وعقدت جلسة اليوم بحضور دبلوماسيين من تسع دول أوروبية.

ومن المقرر أن يحضر نافالني اليوم جلسة قضائية أخرى ضمن محاكمته بتهمة التشهير بمواطن مسن من قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) إيغنات أرتيمينكو الذي شارك في شريط فيديو أنتجته شبكة RT العام الماضي حيث أعرب عن دعمه للتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين وتم تبنيها في يوليو.

واعتقل نافالني أوائل يناير الماضي فور عودته إلى روسيا من ألمانيا (التي كان يتواجد فيها منذ تعرضه لتسميم مزعوم في أغسطس الماضي)، ونظمت في عدد من مدن البلاد مظاهرات غير مرخص بها بنداء منه.

المصدر: وسائل إعلام روسية