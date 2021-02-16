محامي بول ويلان المدان بتهمة التجسس في روسيا يعلن عن إجراء محادثات حول تبادل موكله

أفاد فلاديمير جيريبينكو، محامي المواطن الأمريكي بول ويلان المدان في روسيا بتهمة التجسس، بأنه قد يتم تبادل موكله بمبرمج روسي، دون ذكر اسمه.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المحامي: تجري الاستخبارات حاليا محادثات حول تبادل بول ويلان، وتسمع فيها أسماء أخرى. ولا يدور الحديث عن (الطيار الروسي قسطنطين) ياروشينكو و(رجل الأعمال الروسي فيكتور) بوت، والحديث هناك عن مبرمج ما".

وأوضح أن الاستخبارات الأمريكية لا تبدأ محادثات من هذا النوع إلا بأمر من رئيس البلاد، مضيفا: "أعتقد أنه يوجد هناك أمر ما من بايدن".

وأعلن الدفاع عن إجراء محادثات بهذا الشأن آخر مرة في ديسمبر الماضي أي قبل تولي بايدن السلطة. وأفادت وسائل إعلام آنذاك بأن صفقة التبادل قد تتم في الأشهر القريبة القادمة، غير أن وزارة الخارجية الروسية نفت حصولها على أي مقترحات من الولايات المتحدة بهذا الخصوص، مضيفة أنها طرحت مسألة إعادة الروس المدانين في الولايات المتحدة "أكثر من مرة أثناء الاتصالات بين الجانبين على مستوى وزارتي الخارجية".

وأصدر القضاء الروسي العام الماضي حكما بالسجن لمدة 16 عاما بحق العسكري البحري الأمريكي السابق بول ويلان.

المصدر: نوفوستي



