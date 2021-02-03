واشنطن تطالب موسكو بالإفراج الفوري عن أمريكيين محكومين في روسيا

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي موسكو إلى الإفراج العاجل عن أمريكيين محكومين في روسيا، وإظهار موسكو حسن النية في ضوء تمديد البلدين معاهدة "ستارت 3" للأسلحة الاستراتيجية.

وقالت إن "الإفراج عن الأمريكيين الاثنين بعد اتفاق روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستارت 3، سيظهر أن روسيا مستعدة لتجاوز القضايا المعقدة في العلاقات الثنائية".

وقضت محكمة روسية في يوليو الماضي بسجن تريفور ريد الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية 9 سنوات، بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة الروسية للخطر.

وأدين جندي آخر سابق بمشاة البحرية الأمريكية يدعى بول ويلان في روسيا في يونيو الماضي، بالتجسس وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

المصدر: "رويترز"