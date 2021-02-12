عالم أوبئة يوضح معنى ابتكار روسيا لثلاثة لقاحات ضد كوفيد-19

قال عالم الأوبئة الروسي الشهير غينادي أونيشينكو، إن روسيا من خلال تصميمها ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، أثبتت للعالم مدى قوة مدرستها العلمية.

وأضاف عضو مجلس الدوما أونيشينكو، في حديث مع موقع Sobesednik.ru: "نحن من خلال ابتكار ثلاثة لقاحات، أظهرنا للعالم كله أن مدرستنا العلمية، قادرة على ضمان سيادة البلاد في مجال اللقاحات، وأن العلوم الوبائية في بلادنا تحافظ على مكانتها الرائدة في العالم".

وأشار هذا الخبير المعروف، إلى أن روسيا تملك حاليا، لقاحات ضد فيروس كورونا من مختلف الفئات.

وقال أونيشينكو: "لدينا لقاحات من جميع الأنواع الموجودة في العالم: سبوتنيك v المحضر على أساس الهندسة الوراثية، وكذلك لقاح مركز فيكتور الاصطناعي، وهناك طبعا الثالث اللقاح التقليدي والروتيني الذي بدأ منه كل شيء".

المصدر: نوفوستي