بيسكوف يكشف تفاصيل لقاء بوتين مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه تم خلال اللقاء التقليدي الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، بحث ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا.

وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس بوتين رد بالتفصيل على كافة الأسئلة التي تم طرحها خلال اللقاء.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "جرى الحديث بدون أي جدول أعمال محدد ... وشمل مجموعة واسعة من القضايا، وكالعادة أجاب الرئيس عن جميع الأسئلة المطروحة بشكل متكامل ومفصل".

وذكر بيسكوف، أن 35 شخصا، شاركوا في اللقاء، الذي جرى على شكل مؤتمر بالفيديو، وضم رؤساء تحرير ومدراء وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية الرئيسية في روسيا.

وقال ممثل الكرملين: "تجري هذه اللقاءات عادة، لكي يتمكن رؤساء وسائل الإعلام الذين يقررون سياسات هيئات التحرير، من الغوص بشكل كامل في بعض القضايا التي تبدو لهم غير واضحة، أو مفسرة بشكل غير كامل".

وأكد بيسكوف، أن الكرملين غير راض عن قيام البعض بتسريب تفاصيل اللقاء للصحافة. ووفقا له، فإن مثل هذه التصرفات، لا تعزز الثقة المتبادلة.

المصدر: نوفوستي