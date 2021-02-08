العثور على مجموعة مؤلفة من 14 شخصا في جبال الشيشان بعد فقدان الاتصال بهم

أعلنت أجهزة الطوارئ في جمهورية الشيشان الروسية العثور على مجموعة مؤلفة من 14 شخصا، اختفوا منذ أمس الأحد، في جبال منطقة سونزنسكي وفقد الاتصال بهم.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في جهاز الطوارئ، في وقت سابق اليوم، أن المجموعة فٌقد بها الاتصال بعد دخولها إلى منطقة جبلية وغابات بالقرب من قرية باموت، التابعة لمقاطعة سونزنسكي شمالي القوقاز.

وأوضح المصدر أن أفراد المجموعة غادروا صباح يوم أمس الأحد، إلى الغابة لجمع نباتات برية.

المصدر: تاس